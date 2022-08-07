التحطيب يسحر القلوب فى احتفالات مولد السلطان عبد الجليل بمدينة إسنا.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تشهد مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، تنظيم يومي لحلقات التحطيب الساحرة فى قرية النمسا بالمدينة، وذلك خلال فعاليات مولد السلطان عبد الجليل المولد الأشهر بقرية التمسا، حيث أن لعبة التحطيب والعصا بين أبناء مدينة الأقصر فى المناسبات والاحتفالات المختلفة لها سحر وطابع خاص ويتم تنظيمها بحلقات وسط أجواء رياضية وفلكلورية للعبة الأشهر في الجنوب والتي تلعب بين إثنين لاعبين بعصا خيزران خفيفة لا تؤذي لكي يستمتع الجميع بلعبة العصا دون أية أضرار في أمسياتها.

ويتم تنظيم حلقات التحطيب فى مولد السلطان عبد الجليل بمدينة إسنا، على أنغام المزمار المبهجة والأغاني التراثية الصعيدية، يتجمع نجوم لعبة التحطيب فى حلقات وساحات التحطيب فى مختلف المناسبات والاحتفالات وحفلات الزفاف والمهرجانات طوال العام، وذلك لتقديم حلقات التحطيب، حيث يتجمع شيوخ ولاعبو التحطيب التراث الصعيدي الأشهر في الصعيد، ويتم إجراء مباريات ومبارزة بين الكبار والشباب خلال الاحتفالية وسط أجواء مبهجة بين الجميع.

وتضم محافظات الصعيد عددا كبيرا من الفرق الرسمية للتحطيب والتابعة لقصور الثقافة المختلفة، والذي يتشاركون فى المهرجانات والاحتفالات المختلفة، حيث إنه يوجد فرق مكونة من 4 أو 5 لاعبين لكل قصر ثقافة يقدمون عروضهم فى المهرجان المختلفة، والتابعة لقصور الثقافة التالية: (فرقة الأقصر للفنون الشعبية – فرقة قنا للفنون الشعبية – فرقة سوهاج للفنون الشعبية – فرقة أسيوط للفنون الشعبية – فرقة المنيا للفنون الشعبية – فرقة بنى سويف للفنون الشعبية – فرقة الأقصر للآلات الشعبية)، كما تضم محافظات الصعيد فرق تحطيب وشيوخ اللعبة الممثلة لمحافظات الصعيد "بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر".

يذكر أن السلطان عبد الجليل ولد عام 1488م وتوفي في عام 1573م بمحافظة بلقاس بدولة المغرب، ويعود نسله من ذرية (الحسن الابطح) نقيب الأشراف في مصر بعد حكم (الظاهر بيبرس البندقدارى) المملوكي، وهو من السادة الأشراف "العوضية"، ومقامه في حاجر النمسا بمركز ومدينة إسنا بصعيد مصر، حيث ينتهي نسل السلطان عبد الجليل النمسي ابن نصر الدين بن محمد جمال الدين بن وفا بن نور الدين بن الامام علي زين العابدين بن الامام الحسين سيد الشهداء ابن الإمام علي بن ابي طالب والسيده فاطمه الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقدر صدر قرار من هيئة الآثار رقم 528 لسنة 2009 لقانون حماية الآثار.

ويعتبر ضريح سلطان العرب من أجمل الأضرحة الموجودة بمحافظة الأقصر لأنه يضم أفضل المجموعات المعمارية فى مصر فهي تجمع مختلف للفنون المعمارية للعصر المملوكي، حيث أن السلطان عبد الجليل يرجع نسبه إلى الإمام على بن أبى طالب والسيدة فاطمة الزهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاسمه بالكامل هو عبد الجليل النمسى بن نصر الدين هوبر بن سراج الدين بن على نور الدين بن محمد جمال الدين وفا بن نور الدين على مفرج أبو جراب بن حسين الأبطح الجميلى بن السلطان حسن الأنور (الابطح) بن على البدرى المكى بن إبراهيم المغربى بن محمد أبو القاسم بن أبو بكر بن إسماعيل الزهرى بن عمر بن على المغربى بن الأمير عثمان بن حسين الفاسى المغربى بن محمد أبو نمى بن موسى الأشهب (الجونى) بن يحيى الصوفى بن عيسى بن على التقى بن محمد المهدى بن حسن الخالص بن الأمام على الهادى بن الأمام محمد الجواد بن على الرضا بن الإمام موسى الكاظم بن الأمام جعفر الصادق بن الأمام محمد الباقر بن الأمام على زين العابدين بن الإمام الحسين بن الأمام على بن أبى طالب.



الابداع فى حلقات التحطيب بالمولد



التحطيب خلال فعاليات المولد بالقرية



التحطيب فى مولد السلطان عبد الجليل بقرية النمسا



التحطيب من الأعلى خلال المولد



الشباب خلال التحطيب بمولد السلطان عبد الجليل



الابداع فى حلقات التحطيب بالمولد



التحطيب خلال فعاليات المولد بالقرية



التحطيب فى مولد السلطان عبد الجليل بقرية النمسا



التحطيب من الأعلى خلال المولد