اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 07:38 م
أكرم القصاص
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البيت الأبيض: أنشطة بكين في مضيق تايوان "استفزازية وغير مسؤولة"

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:05 م
البيت الأبيض: أنشطة بكين في مضيق تايوان "استفزازية وغير مسؤولة" المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي
أ ش أ

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وصف البيت الأبيض التحركات العسكرية الصينية فى مضيق تايوان بـ"الاستفزازية وغير المسؤولة".


وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي - وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد "إن هذه الأنشطة تصعيد كبير وغير مسؤول، وتتعارض مع هدف واشنطن المتمثل في الحفاظ على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان".


وكان الجيش الصيني قد أعلن يوم الخميس الماضي عن مناورات وتدريبات عسكرية باستخدام الذخيرة الحية في مياه والمجال الجوي حول تايوان، ردا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.


جدير بالذكر أن البيت الأبيض كان قد استدعي السفير الصيني لإدانة تحركات بكين المتصاعدة ضد تايوان، والتأكيد على أن الولايات المتحدة لا تريد أزمة في المنطقة.


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