اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 02:43 م
أكرم القصاص
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البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامنا مع العدوان على غزة سيقود لتصعيد خطير

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:12 م
البرلمان العربي: اقتحام الأقصى تزامنا مع العدوان على غزة سيقود لتصعيد خطير المسجد الأقصى - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أدان البرلمان العربي، اقتحام مئات المستوطنين صباح اليوم بحماية القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلى، باحات المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته، إحياء لما يسمى"ذكرى خراب الهيكل"، الذى يعد خرقا واضحاً للقانون الدولي وللوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس ومقدساتها. 
 
وحذر البرلمان العربى، من أن تزامن هذه الاستفزازات من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال مع العدوان الإسرائيلي حالياً على قطاع غزة سيقود إلى تصعيد خطير وموجات من العنف، يعرض الأمن والسلم في المنطقة والعالم للخطر.
 
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وردع محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى حرب دينية، والكف الفورى عن جميع الاعتداءات والانتهاكات بحق المسجد الأقصى، مؤكداً ضرورة وقف جميع الإجراءات التى تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي لمدينة القدس ومقدساتها.

البرلمان العربى

اسرائيل

فلسطين

المسجد الاقصى

القدس



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