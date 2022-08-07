الاتحاد الأوروبى ينتقد انتهاك روسيا لقواعد السلامة النووية في أوكرانيا

كتبت: هناء أبو العز

أدان الاتحاد الأوروبي انتهاك روسيا لقواعد السلامة النووية، بتنفيذها أنشطة عسكرية قرب محطة "زاباروجيا" النووية الأوكرانية.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل على تويتر: ندين الأنشطة العسكرية قرب المحطة النووية.

وأضاف أن مثل هذه الأنشطة تعتبر انتهاكاً خطيراً وغير مسؤول لقواعد السلامة النووية، ومثالاً آخر على ازدراء روسيا المعايير الدولية".

وتجدر الإشارة إلى أن محطة "زاباروجيا" للطاقة النووية جنوب شرقي أوكرانيا تعد أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا.

وحذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خطر وقوع كارثة نووية تهدد أوكرانيا ومحيطها بسبب الأنشطة العسكرية قرب محطة "زاباروجيا" النووية.

وقال رئيس الوكالة رافائيل ماريانو جروسي إن القصف الذي شهده محيط المحطة الجمعة الماضي الموافق 5 أغسطس الجاري، كان مقلقاً للغاية.

وأشار في بيان أصدره أمس السبت إلى أنه تلقى معلومات من المسؤولين الأوكرانيين والروس بشأن تطورات الجمعة، لافتاً إلى أن المسؤولين الأوكرانيين أبلغوه بوجود أضرار طفيفة في أجزاء من المنشأة، لكن لم يلحق أي ضرر بالمفاعلات، ولم يكن هناك تسرب إشعاعي.

وأكد جروسي أن أي عمل عسكري يهدد سلامة وأمن محطة الطاقة النووية زابوريجيا يعد أمرا غير مقبول على الإطلاق، وينبغي تجنبه بأي ثمن كان.