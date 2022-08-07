اليوم السابع
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الإدارة العامة للمرور تضبط 108142 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:44 ص
الإدارة العامة للمرور تضبط 108142 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين، لتسيير الحركة المرورية، وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، فقد واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منه.

وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (108142) مخالفة مرورية متنوعة  من بينها المخالفات التالية:، ضبط (29152) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.، وضبط (930) مخالفة السير بدون تراخيص و(7) دراجات نارية مخالفة و (7)مخالفات موقف عشوائى و(19) مخالفة لشروط التراخيص.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 


وزارة الداخلية

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