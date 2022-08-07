الأول فى الثانوية العامة بمدارس المتفوقين ببنى سويف: لم أحصل على دروس خصوصية

بنى سويف - هانى فتحى

قال حازم محمد عبد الحليم الحاصل على المركز الأول على مستوى محافظة بني سويف، في الثانوية العامة لمدارس ستيم المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا، إنه لم يعتمد على الدروس الخصوصية لأن طبيعة الدراسة في المدرسة والوقت كله طوال الأسبوع داخل المدرسة.

وأضاف حازم ابن قرية عطف افوه التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بني سويف، أنه حصل علي المركز الأول علي مدرسة ستيم بني سويف بمجموع 649.79 وبهذا المجموع كان ترتيبه السادس علي مستوى الجمهورية .

وتابع حازم، أنه تلقى رسالة على الإيميل الشخصي من المدرسة بالمجموع وترتيبه علي مستوى المدرسة والجمهورية، مشيراً الى انه سيلتحق بكلية الطب لمساعدة المرضى