الأمم المتحدة: المجاعة تهدد 8 مناطق فى الصومال بحلول سبتمبر 2022

كتبت : هند المغربي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، أن المجاعة تهدد ثماني مناطق في الصومال بحلول سبتمبر 2022، إذا انتشر فشل إنتاج المحاصيل والثروة الحيوانية، واستمرت أسعار السلع الأساسية في الارتفاع وفشلت المساعدات الإنسانية في الوصول إلى الفئات الأكثر ضعفا.

ووفق مركز اعلام الأمم المتحدة تحتاج منظمة الفاو في الصومال، على وجه السرعة، إلى 131.4 مليون دولار لمساعدة 882 ألف شخص في 55 مقاطعة من خلال توفير الدعم الفوري المنقذ للحياة وسبل العيش.

وأضاف البيان: " كما أن جهود الوقاية من المجاعة في الصومال ممولة بنسبة 46 في المائة فقط، وهي جزء من خطة الفاو الأوسع للاستجابة للجفاف في القرن الأفريقي، والتي تغطي أيضا كينيا وإثيوبيا وجيبوتي.

وأشار البيان إلى أنه انتقل أكثر من 900 ألف شخص في الصومال، حيث يعيش معظمهم في المناطق الريفية، إلى مخيمات النازحين داخليا منذ يناير 2021، بسبب الجفاف ونقص دعم سبل العيش.