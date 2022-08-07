كتب محمد جمال

أصدر المركز الوطنى للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت أتربة مثارة وأمطار رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنّيا فى مدى الرؤية، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المركز أن الحالة التى تشمل محافظات الرايس وينبع وينبع النخل، تستمر حتى الساعة الـ 2 صباحا .

من ناحية أخرى، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الذى قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وأكدت الوزارة، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطينى الشقيق، حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وطالبت المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء التصعيد، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، وبذل الجهود لإنهاء هذا الصراع الذي طال أمده.

يذكرأن، أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات، العدوان الذي شنته قوات الاحتلال الإسرائيلية على قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من الأشخاص.

وأوضحت الخارجية الكويتية - أن هذا العدوان الغاشم يأتي استمرارا للجرائم التي تقوم بها قوات الاحتلال وإصرارا على انتهاكها السافر لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. ودعت الخارجية الكويتية المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته بالتحرك الفوري والسريع لوقف تلك الاعتداءات السافرة وضمان احترام سلطات الاحتلال لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي والتزامها بقرارات الشرعية الدولية.

يذكرأن، كشف رياض منصور مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا يوم الاثنين القادم، بطلب من دولة فلسطين، لبحث عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وقال منصور للوكالة: أنه تم التواصل مع رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، وأعضاء مجلس الأمن الأخرين، بما في ذلك المندوب العربي في المجلس (الإمارات العربية المتحدة)، للاستجابة لطلب دولة فلسطين بأن يتحمل المجلس مسؤولياته بوقف العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة وإدانته، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني."

وتابع أن الكثير من الوفود من أعضاء مجلس الأمن عبرت عن استجابتها لهذا الطلب، الذي تم عبر دولة الإمارات المندوب العربي في المجلس، وتم الاتفاق على عقد جلسة مغلقة للمجلس بعد ظهر الاثنين القادم، للتعاطي مع هذا الطلب، وبحث العدوان الإسرائيلي المدان على قطاع غزة.

وشدد منصور علي أن مجلس الأمن يتحمل مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين والاستجابة لضرورات إدانة ووقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.