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اقسام كلية اداب.. اعرف شروط الالتحاق بكل قسم بجامعة القاهرة

الأحد، 07 أغسطس 2022 09:46 ص
اقسام كلية اداب.. اعرف شروط الالتحاق بكل قسم بجامعة القاهرة جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

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ينشر "اليوم السابع" التفاصيل الكاملة لأقسام وبرامج كلية الآداب بجامعة القاهرة للعام الجامعى 2022 / 2023، وشروط الالتحاق بها، حيث تضم كلية الآداب أقسام" اللغة العربية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، اللعة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، الدراسات اليونانية واللاتينية وآدابها، اللغة اليونانية الحديثة، اللغة اليابانية وآدابها، اللغة الإسبانية وآدابها، اللغة الصينية وآدابها، اللغة الإيطالية وآدابها، اللغة الروسية وآدابها، التاريخ، الجغرافيا، الفلسفة، علم النفس، الاجتماع، المكتبات والوثائق والمعلومات.

اقسام كلية اداب
 

وأعلنت كلية الآداب عن شروط الالتحاق بالكلية والاعداد المقترحة للقبول بالعام الجامعى 2022 ، والشعب التى تقبلها الكلية بالإضافة إلى شروط قبول الطلاب الوافدين.

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب
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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 

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اقسام كلية اداب

 


اقسام كلية اداب

تنسيق الجامعات 2022

تنسيق الجامعات

تنسيق 2022

تنسيق الكليات 2022

موعد تنسيق الجامعات

موعد تنسيق 2022

موعد المرحلة الأولى للتنسيق

مراحل تنسيق الجامعات

مراحل التنسيق 2022

مواعيد التنسيق 2022

كليات المرحلة الأولى للتنسيق

الحد الأدنى للتنسيق

نتائج تنسيق الجامعات 2022

جدول تنسيق الجامعات 2022

خريطة تنسيق الجامعات 2022

أقسام كلية اداب

اقسام كليه اداب



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