اليوم السابع
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اعرف جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:41 ص
اعرف جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية خلال 24 ساعة فى مواجهة جرائم التهريب حملات أمنية _أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي- أسماء شلبى

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استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ، فقد أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

-فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (2) قضية.

-فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضية.

-فى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (708) مخالفة مرورية متنوعة

-فى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (27) قضية .

-فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (185) حكم قضائى متنوع.

-فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات" تم ضبط (5) قضايا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

 


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