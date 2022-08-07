استمرار العمل فى تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة بشرم الشيخ

جنوب سيناء - محمد حسين

تشهد مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء تواصل العمل فى تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة .

وقال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه يجرى العمل فى تطوير السوق القديم ومنطقة مصر القديمة وساحة مسجد الصحابه واضائته استعدادًا لمؤتمر تغير المناخ.

وكشف محافظ جنوب سيناء، تفاصيل ماي جرى من أعمال يتضمن فى السوق التجاري وهى أعمال تطوير شاملة منها إنشاء منطقة مصر القديمة للحفاظ علي التراث المصري، وأعمال تطوير وتوحيد واجهات المحال التجارية وتوحيد الهوية البصرية لشرم الشيخ، بالإضافة الي أعمال التجميل والإضاءة في ساحة مسجد الصحابه واضائته بالتعاون مع المجتمع المدني ورجال الأعمال بشرم الشيخ.