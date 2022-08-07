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استطلاع جمهورى: ترامب الخيار الأبرز للترشح فى سباق البيت الأبيض 2024

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:11 ص
استطلاع جمهورى: ترامب الخيار الأبرز للترشح فى سباق البيت الأبيض 2024 الرئيس الامريكى السابق دونالد ترامب
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة بلومبرج إن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذى يبحث الترشح للرئاسة فى 2024، هو الخيار الأوضح فى الاستطلاع الرئاسي الذى أجرى بين الحاضرين لمؤتمر العمل السياسى المحافظ، متفوقا على أبرز منافسيه المحتملين حاكم فلوريدا رون ديسانتس.

وبلغت نسبة شعبية ترامب وفقا للاستطلاع 99%، وكان خيار 69% من نحو ألف من الحاضرين للمؤتمر فى دالاس، تلاه ديسانتس بنسبة 24%، ثم سيناتور تكساس تيد كروز بنسبة 2%، ومرشحين محتملين آخرين حصلوا على 1% أو أقل.

 وفى سؤال آخر بالاستطلاع بدون طرح ترامب كمرشح فى 2024، كان ديسانتس الخيار الكاسح بنسبة 65%، تلاه نجل ترامب ، دونالد حونيور بنسبة 8%، وكروز بنسبة 6%، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو بنسبة 5%.

وفى حين أن الاستطلاع غير علمى، وفقا لبلومبرج، إلا أنه مؤشر على الشعور بين النشطاء الجمهوريين والناخبين على مستوى القاعدة الشعبية. وينظر الجمهوريون إلى نتائج الاستطلاع لمعرفة موقف ترامب وخصومه المحتملين فى سباق 2024، خاصة ديسانتيس الذى لم يحضر المؤتمر.

 ولم يتغير دعم ترامب بشكل كبير عن نسبة الـ 70% التي حصل عليها فى استطلاع مؤتمر العام الماضى، وجاءت أعلى من النسبة التي حصل عليها فى استطلاع للمؤتمر أجرى فى فبراير اثناء انعقاد فعالية فى أورلوندو بولاية فلوريدا، حيق حصل على 59%.

 وقال ترامب إنه قرر بالفعل ما إذا كان سيخوض سباق البيت الأبيض مجددا، لكن السؤال الوحيد المتبقى يتعلق بموعد إعلان ترشحه، هل سيكون قبل أم بعد الانتخابات النصفية المقررة فى الانتخابات النصفية. وسأل الاستطلاع الحاضرين عمن يفضلون أن يكون مرشحا لنائب الرئيس مع ترامب. وكان ديسانتس الخيار الأبرز بنسبة 43%، تلاع حاكم ثاوث داكوتا كريستى نيوك بنسبة 9%، وبومبيو بنسبة 7%.

 

 

 


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دونالد ترامب

الجمهوريون

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انتخابات 2024



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