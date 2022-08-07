ارتفاع التضخم في هندوراس لأعلى معدل منذ 14 عاما إلى 10.86%

فاطمة شوقى

ارتفع التضخم في هندوراس إلى 10.86٪ على أساس سنوي، وهو أعلى معدل له منذ عام 2008، حسبما قال البنك المركزى في هندوراس.

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية، إلى أن معدل التضخم ارتفع على أساس سنوي إلى 10.86% ، مدفوعًا بشكل أساسي بالضغوط التضخمية الناتجة عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ، إلى جانب "تشويه سلسلة التوريد العالمية".

وقالت الصحيفة إن كلا من روسيا وأوكرانيا تعتبر دولة مهمة للغاية للمواد الخام والوقود، وقد أثر ذلك الصراع على أسعار المنتجات الاستهلاكية المحلية في هندوراس ، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار وبالتالي ارتفاع التضخم في البلاد.

وأكدت بيانات من المركزى الهندوروسى أن التضخم للعام الجارى هو الأعلى منذ يوليو 2008، عندما كان 13.8%.

ويشير تقرير المؤسسة إلى أن تباين مؤشر أسعار المستهلك في يوليو من العام الجاري بلغ 0.89٪ ، أقل من 1.32٪ في يونيو الماضي ، والرقم التراكمي في عام 2022 وصل إلى 7.52٪ ، أعلى من 2.14٪ من نفس المستوى في عام 2021.

وأشار البنك المركزي إلى أن التغيير في مؤشر أسعار المستهلكين في يوليو يعكس إلى حد ما آثار الصدمات الخارجية وكان مدفوعا بالأغذية والمشروبات غير الكحولية، من النقل والإقامة والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى.

وأوضح أنه "على الرغم من البيئة الدولية غير المواتية التي تؤثر بشكل مباشر على التضخم المحلي ، فقد تم تخفيف سلوكها بنحو 0.24% بسبب تجميد أسعار الكهرباء ، فضلا عن تفوق البنزين المنتظم ، من بين إجراءات أخرى، وتم تنفيذ السياسة الاقتصادية".

وحددت غرفة تبادل معلومات السلامة الأحيائية أن جميع مناطق البلاد سجلت "تباطؤًا في التضخم" بفضل انخفاض متوسط ​​أسعار المواد الغذائية القابلة للتلف ، ويعزى ذلك إلى بداية حصاد المنتجات الزراعية.

وأغلقت هندوراس العام الماضي بمعدل تضخم بلغ 5.32٪ ، أعلى من النطاق الذي توقعته السلطات الاقتصادية.