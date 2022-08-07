اليوم السابع
Ads
الأحد، 07 أغسطس 2022 08:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إكسترا نيوز: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ 41 شهيدا و310 مصابين

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:58 م
إكسترا نيوز: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى على غزة لـ 41 شهيدا و310 مصابين غزة
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلي 41 شهيدا وأكثر من 310 مصابين، جاء ذلك نقلا عن اكسترا نيوز.

وفى وقت سابق، قالت الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن هناك إنجاز كبير أن يتم الحصول على موافقة الطرف الإسرائيلى على وقف إطلاق النار من الجانب المصرى، وتقدم كبير، وأتمنى مزيد من المرونة من الجانب الفلسطيني.

وأضافت الدكتورة نورهان الشيخ، خلال اتصال هاتفى بقناة "إكسترا نيوز"، أنه لابد من الالتزام بكل القرارات الأممية وغير الأممية ولابد للعودة لمسار التسوية والمفاوضات المباشرة بين الجانبين.

تابعت، إن التصعيد فى الآونة الأخير أصبح كثيرا مما كان عليه، حيث كانت العمليات تحدث على فترات بعيدة، وعلى المجتمع الدولى أن يكون له قرار بوقف إطلاق النار والتشديد على الاحتلال فى عدم الإصرار على مثل هذا التصعيد، والبدء فى مسار المفاوضات للقضية بالكامل وأن تكون للسلطة الفلسطينية كامل السيطرة على غزة.

وأكدت: "أنا لا أرى طرف دولى يتحرك مثل مصر، فهى أخذت القضية على عاتقها والحراك المصرى هو الحراك الأهم على الساحة الدولية والإقليمية، فهو الموجود على الأرض والفعال، وهذا يدل على أن التحرك المصرى منجز وناجز".


غزة

قصف غزة

الاحتلال الاسرائيلي

مصر

اسرائيل



الموضوعات المتعلقة

مصادر مصرية مسئولة لـ"إكسترا نيوز": اقتراب نجاح الجهود المصرية لوقف التصعيد فى قطاع غزة.. القاهرة تؤكد استمرار جهودها لتحقيق التهدئة بين الطرفين.. وتقارير إعلامية: إسرائيل وافقت على طلب مصر بوقف إطلاق النار

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:35 م

جهود مصرية للتهدئة.. تطورات الأوضاع فى قطاع غزة (إنفوجراف)

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:33 م

الخارجية الألمانية تعرب عن قلقها البالغ من التطورات الأخيرة فى غزة

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:17 م

مصادر مسئولة لإكسترا نيوز: القاهرة تؤكد على استمرار جهودها لتحقيق التهدئة فى غزة

الأحد، 07 أغسطس 2022 04:16 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة