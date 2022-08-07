إعاة تدوير حمأة الصرف الصحى لإنتاج الطاقة.. اعرف التفاصيل

كتبت ـ منال العيسوى

مأمونية تداول الصرف الصحي، مصطلح جديد يتم طرحه بين خبراء البيئة، وهو مصطلح مرتبط بخطة الدولة في إعادة تدوير مخلفات الصرف الصحى .

وخلال هذا التقرير يرصد الخبراء البيئيون كيفية التعامل معها والاستفادة منها في العديد من القطاعات والمشروعات .

في البداية، يؤكد الدكتور مجدى الحصرى رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الشرقية، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مأمونية تداول الصرف الصحى تعد أداة لتقيم المخاطر وإدارتها والتحكم فيها في جميع مراحل المعالجة، وصولا للتخلص السليم والأمن من الحماة، وأن هذه الحمأة تعتبر المخلف الصلب الناتج عن أعمال المعالجة.

وأوضح الحصرى، أنه يتم استخدام الحمأة بعد إجراء المعالجة لها عن طريق تثبيت الملوثات الموجودة، بسبب عدم نشاط البكتيريا مرة أخرى، ليتم استخدامها في القطاع الصناعي لإنتاج البيوجاز، والقطاع الزراعي كسماد عضوى، ووقود للأفران الخاصة بمصانع الأسمنت، أو التخلص الآمن منها عن طريق الدفن بمدافن معتمدة.

وأكد الحصرى أيضا، أنه مكن وصف معالجة حمأة مياه الصرف الصحي على أنها عملية تستخدم لإدارة ومعالجة حمأة المياه للمجاري أو التخلص منها، كما تتكون في معظمها من الماء المصحوب، بكميات أقل من المواد الصلبة التي أُزيلت من مياه الصرف، وتتضمن الحمأة الأولية الرواسب الصلبة التي أُزيلت أثناء عملية المعالجة، وتفصل الحمأة الثانوية من خلال أجهزة للمعالجة، كما تشمل معالجة حماة الصرف في المفاعلات الحيوية الثانوية، التي تركز في تقليل وزنها وحجمها لتقليل تكلفة التخلص منها، وتجنب المخاطر الصحية المحتملة التي يُمكن أن تنتج من الخيارات والوسائل المُستخدمة للتخلص منها، كما يمكن الحصول على الطاقة من الحمأة من خلال غاز الميثان في مرحلة الهضم اللاهوائي.