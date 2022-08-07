إطلاق صافرات الإنذار فى محيط القدس

وكالات

دوت صافرات الإنذار في مدينة القدس، الأحد، حسبما نقل شهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية، تحسباً لصواريخ من قطاع غزة.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخين في أجواء القدس، فيما سمع شهود عيان دوي انفجارين.