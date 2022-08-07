اليوم السابع
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إطلاق صافرات الإنذار فى محيط القدس

الأحد، 07 أغسطس 2022 07:40 ص
إطلاق صافرات الإنذار فى محيط القدس القدس - صورة أرشيفية
وكالات

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دوت صافرات الإنذار في مدينة القدس، الأحد، حسبما نقل شهود عيان ووسائل إعلام إسرائيلية، تحسباً لصواريخ من قطاع غزة.

وحسب موقع الشرق الإخبارى، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اعتراض صاروخين في أجواء القدس، فيما سمع شهود عيان دوي انفجارين.

 


القدس

اسرائيل

فلسطين

غزة



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