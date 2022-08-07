اليوم السابع
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تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية..

إطلاق دورة «تنمية المهارات الإعلامية» لباحثي «البحوث الإسلامية» وواعظات الأزهر

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:27 م
إطلاق دورة «تنمية المهارات الإعلامية» لباحثي «البحوث الإسلامية» وواعظات الأزهر دورة تنمية المهارات الإعلامية بأكاديمية الأزهر
كتب لؤى على

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أعلن مجمع البحوث الإسلامية، بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، إطلاق دورة «تنمية المهارات الإعلامية»، لباحثي الأمانة العامة للثقافة الإسلامية، حيث تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين ويحاضر فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين.
 
وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عيّاد، إن ‏برامج التدريب التي تنظمها أكاديمية الأزهر العالمية، تستهدف دعم مهارات الباحثين ودعم قدراتهم العلمية والبحثية في المجالات المختلفة، بما يمكّنهم من أداء دورهم بشكل أفضل يحقق أهداف المؤسسة ورسالتها؛ وذلك في إطار اهتمام المجمع بجانب التدريب والتأهيل العلمي للكوادر البحثية المتميزة، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر، بتكثيف البرامج التدريبية للباحثين.
 
أضاف عيّاد أن المجمع حريص على تدريب وتأهيل منسوبيه على الأسلوب الإعلامي الأمثل في ‏عرض ‏المحتوى الدعوي والتوعوي، بالإضافة إلى التواصل الفعّال والتأثير في ‏الآخرين ‏والتعامل مع أنماط الشخصيات المختلفة. ‎
 
من جانبه قال د. حسن الصغير رئيس أكاديمية الأزهر العالمية، إن برنامج الدورة يستهدف تأهيل باحثي الأمانة العامة المساعدة للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية بالإضافة إلى واعظات الأزهر، في جانب مهارات الكتابة والتحرير الصحفي، تمهيدًا للاستفادة من ذلك في التوعية الجماهيرية من خلال الكتابة للصحف والمجلات في القضايا المعاصرة، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بدعم المهارات العلمية لباحثي المجمع.
 
وأضاف الصغير أن الدورة تستمر فعالياتها على مدار أسبوعين، ويشارك فيها نخبة متميزة من المدربين من أساتذة الإعلام بجامعة الأزهر والجامعات الأخرى، إضافة إلى عدد من الإعلاميين، كما تتضمن مجموعة من اللقاءات العملية المتميزة وورش العمل التي تعقد يوميًا بنهاية اليوم التدريبي.
 
 
 

مجمع البحوث الاسلامية

الازهر الشريف

وعاظ الازهر

اكاديمية الازهر



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