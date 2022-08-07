إصابة 80 شخصا وفقدان 17 من رجال الإطفاء في حريق منشأة تخزين نفط بكوبا

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أفادت السلطات الكوبية، أن حريقًا اندلع بسبب صاعقة فى منشأة لتخزين النفط السبت فى مدينة (ماتانزاس)؛ ما أدى إلى إصابة ما يقرب من 80 شخصًا وفقدان 17 من رجال الإطفاء.

وذكرت وكالة (أسوشيتد برس) الأمريكية نقلا عن وزارة الطاقة والمناجم الكوبية، أن رجال الإطفاء وغيرهم من المتخصصين لا يزالون يحاولون إخماد الحريق.

وأفادت وكالة الأنباء الكوبية الرسمية أن البرق أصاب خزانا؛ مما أدى إلى اندلاع حريق الذى امتد لاحقا إلى خزان آخر وتصاعد عمود كثيف من الدخان الأسود وانتشر غربًا على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلًا) باتجاه هافانا.

وقال روبرتو دى لا تورى رئيس عمليات مكافحة الحرائق فى مدينة ماتانزاس، أن رجال الإطفاء كانوا يرشون المياه على خزانات سليمة فى محاولة لإبقائها باردة على أمل منع انتشار الحريق.

ويأتى الحادث فى الوقت الذى تعانى فيه كوبا من نقص فى الوقود، ولم ترد أنباء عن كمية النفط التى احترقت أو كانت معرضة للخطر فى منشأة التخزين التى تضم ثمانية خزانات عملاقة تحتوى على النفط المستخدم فى وقود محطات توليد الكهرباء.