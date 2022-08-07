إصابة 13 شخصا فى انقلاب أتوبيس على طريق أبو سمبل الدولى جنوب أسوان

أسوان - عبد الله صلاح

أصيب 13 شخصًا، صباح اليوم، الأحد، فى حادث انقلاب أتوبيس ركاب مسافرين عبر طريق أبو سمبل الدولى جنوب مدينة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطارا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عدد من المسافرين السودانيين على طريق أبو سمبل الدولى بالقرب من الكيلو 150 جنوب مدينة أسوان.

ووجه مدير مرفق الإسعاف الدفع بـ23 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 13 شخصا "12 شخص سودانى الجنسية وشخص واحد مصرى"، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصى بالصداقة، وتنوعت إصاباتهم ما بين كسور وجروح وكدمات، ويتلقى المصابون الرعاية الطبية اللازمة.