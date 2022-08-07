إصابة فلسطينيين اثنين فى غارات جديدة للاحتلال على غزة وبيت لاهيا

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرات الاحتلال استهدفت بعدة صواريخ أراضي زراعية في المناطق الغربية لمدينة غزة، وفي منطقة العطاطرة غرب بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة فلسطينيين اثنين أحدهما طفل (9 سنوات) وجرى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهة أخرى، نددت فصائل العمل الوطني في محافظة نابلس، بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، ما أسفر حتى اللحظة عن ارتقاء 31 شهيدا، بينهم 6 أطفال و4 سيدات، و265 مصابا، عدا عن الأضرار الفادحة في المنازل والممتلكات.

جاء ذلك خلال وقفة مساندة لقطاع غزة على دوار الشهداء وسط مدينة نابلس، اليوم الأحد، بدعوة من لجنة التنسيق الفصائلي، والفعاليات الرسمية والشعبية في المحافظة.

وقال غسان دغلس في كلمة التنسيق الفصائلي، "إن ما يتعرض له قطاع غزة هو استهداف للكل الفلسطيني، ما يتطلب منا جميعا التوحد من اجل مواجهة هذا الاحتلال الغاشم وعدوانه على الأرض والإنسان".

وأضاف "الوحدة الوطنية مطلب رئيسي وإنهاء الانقسام ضرورة ملحة؛ الذي أصبح لا يخدم إلا الاحتلال ومصالحه".. مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية على رأسها الرئيس محمود عباس، تتقدم الصفوف في إنهاء المعاناة التي يتعرض لها شعب فلسطين في قطاع غزة.

ودعا دغلس إلى مزيد من الوقفات والمسيرات المنددة لهذا العدوان، الذي خلف عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، ودمر الكثير من المنازل، وشرد أهلها.