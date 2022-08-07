إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بالغربية ونقله لطوارئ جامعة طنطا

الغربية مصطفى عادل

نقلت سيارة إسعاف، شخصا مصابا بنزيف بالمخ وكسور، لمستشفي طوارئ جامعة طنطا، إثر إصابته في حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصر الدين بكفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور شرطة كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصر الدين بدائرة المركز.

انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة " مهاب. ع. ا " مقيم بقرية طنوب بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصاب للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.