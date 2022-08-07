اليوم السابع
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إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بالغربية ونقله لطوارئ جامعة طنطا

الأحد، 07 أغسطس 2022 02:12 م
إصابة شخص في حادث تصادم سيارتين بالغربية ونقله لطوارئ جامعة طنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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نقلت سيارة إسعاف، شخصا مصابا بنزيف بالمخ وكسور، لمستشفي طوارئ جامعة طنطا، إثر إصابته في حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصر الدين بكفر الزيات بمحافظة الغربية.
 
تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور شرطة كفرالزيات بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق مشلة - قصر نصر الدين بدائرة المركز.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة اسعاف لمكان البلاغ وتبين تصادم سيارتين ملاكي وأسفر الحادث عن إصابة " مهاب. ع. ا " مقيم بقرية طنوب بمحافظة المنوفية، وتم نقل المصاب للمستشفي ورفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

مدير امن الغربية

حادث

محافظة الغربية

كفر الزيات



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