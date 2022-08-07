اليوم السابع
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الأحد، 07 أغسطس 2022 11:49 م
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إصابة شخص بطلق خرطوش بعد تصديه لمحاولة سرقة موتوسيكل في قنا

الأحد، 07 أغسطس 2022 11:41 م
إصابة شخص بطلق خرطوش بعد تصديه لمحاولة سرقة موتوسيكل في قنا حادث تصادم
قنا صابر سعيد

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أصيب شخص، اليوم الأحد، بطلق خرطوش بعد تصديه لمحاولة سرقة موتوسيكل من أمام منزله في قرية الخطارة التابعة لمركز نقادة جنوب محافظة قنا.
 
تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخص بطلق خرطوش بعد تصديه لمحاولة سرقة موتوسيكل، بقرية الخطارة في قنا، وتبين إصابة أحمد محمد، 40 عاما، بطلق خرطوش، وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط الجناة.
 
تم تحرير محضر بالواقعة ونقل المصاب إلي مستشفى طوخ التكاملي بطوخ لتلقي العلاج اللازم فيما تم تكليف المباحث بالتحري حول الواقعة والوصول إلي الجناة.

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