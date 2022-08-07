إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية والمنيا

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية، بتكثيف حملات الإزالة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وكافة حالات البناء العشوائي المخالف وغير المرخص ، بالتعاون مع الجهات المختصة ، ذلك بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

فى هذا السياق، تواصل الوحدة المحلية لمركز المنيا رصد حالات التعدى بالبناء المخالف على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ، حيث تمكنت الوحدة المحلية بقرية البرجاية من إزالة حالة تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بـ "عزبة أبو سويلم" التابعه لمجلس قروى البرجايه وتم تحرير محضر بالواقعة .

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز مطاى، من إزالة (3) حالات تعدي بالبناء خارج الحيز العمرانى بـحي غرب المدينة، وإيقاف حاله بناء بالمخالفه بحي شمال المدينة بالدور الثالث لمنزل داخل الحيز، وذلك باستخدام معدات الوحدة المحلية ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .

وفى مركز مغاغة ، أوقفت الوحدة المحلية حالتي بناء مخالف بحى شمال المدينة عبارة عن شدات خشبية للشروع في البناء وتم علي الفور فك الشدات بالكامل ومصادرة مواد البناء .

و فى مركز ملوى تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 4 حالات تعدى على الأراضى الزراعية بالبناء المخالف لمجلس قروى دروة ،وحيث تم إيقاف أعمال حفر قواعد خرسانية بدون رخصة بناء بـ(قرية الشيخ ابوعلى) التابعة لمجلس قروى ابشادات ، بالتعاون مع ادارة الإزالات والإشغالات

كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، شدة خشبية مخالفة داخل الحيز العمراني بـ(قرية شلقام)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

ومن جانب آخر، شنت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة بالوحدة المحليه بسماكين الغرب ، وأسفرت الحملة عن تنفيذ عدد 2 قرار إزالة على مساحة 320 متر وتنفيذ إزالة لعدد 8 حالات تعدي على الطرق وقد تم تسليم الأراضي للوحدة المحليه بسماكين الغرب للمحافظة عليها من التعديات وقد تم التنبيه علي المواطنين بعدم التعدي على الأرض الزراعية.

ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية بتنفيذ إزالة لأي تعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء العشوائى بدون ترخيص وتنفيذ الإزالة الفورية لتلك التعديات دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف الحملات اليومية لرصد أي محاولة للبناء بدون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.