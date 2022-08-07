إحالة 4 عاطلين للجنح بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

أحالت نيابة مصر الجديدة اليوم، 4 عاطلين لمحكمة الجنح، وذلك لتكوينهم تشكيلا عصابيا، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة مصرالجديدة، من ضبط المتهمين أثناء مرورهم لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، حيث اشتبهوا فى إحدى السيارات حال توقفها بجانب الطريق، وبفحص مستقليها تبين أنهم 4 أشخاص لهم معلومات جنائية وعٌثر بحوزتهم على مبلغ مالى- مظروف بداخله ورق جرائد على شكل أوراق مالية- كمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين والسرقة، وأقروا بإرتكابهم عدد 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهمين وإتهموهم بالسرقة.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتحرر المحضر اللازم ، وامرت النيابة العامة إحالتهم إلى المحاكمة العاجلة عقب انتهاء التحقيقات معهم.