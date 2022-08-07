أ ف ب: أول شحنة حبوب من أوكرانيا لن ترسو في لبنان اليوم

لن ترسو السفينة التي تحمل أول شحنة حبوب صدرتها أوكرانيا منذ 24 فبراير في لبنان يوم الأحد كما كان متوقعا، وفق ما أفادت السفارة الأوكرانية في لبنان لوكالة فرانس برس السبت.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، غادرت سفينة الشحن "رازوني" التي ترفع علم سيراليون، ميناء أوديسا على البحر الأسود الاثنين محملة بـ 26 ألف طن من الذرة بعد توقيع روسيا وأوكرانيا اتفاقيتين منفصلتين تحت رعاية الأمم المتحدة.

وقالت السفارة الأوكرانية في لبنان في رسالة تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنها، "نود إعلامكم بتأجيل وصول سفينة رازوني المرتقبة ".

وردا على سؤال عن أسباب التأجيل قالت السفارة لفرانس برس إنه "ليس لديها معلومات أخرى حاليا".

وأكد مصدر رسمي مطلع لفرانس برس أن من المحتمل ألا ترسو السفينة في لبنان إذا تمكنت من بيع شحنتها إلى تاجر في بلد آخر.

وقال المصدر طالبا عدم الكشف عن هويته أن "السفينة لن تذهب إلى لبنان إلا في حالة واحدة.. إذا اشترى تاجر شحنتها".