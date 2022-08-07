أول الثانوية العامة على شمال سيناء علمى علوم: "رضاء الوالدين سر تفوقى"

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الطالب خالد صابر محمد شحات الأول على محافظة شمال سيناء علمى علوم بمجموع 95.1%، بمدرسة آل أبو سلمى الثانوية بالعريش، أنه يعتبر أن سر تفوقه هو رضاء والديه عنه.

وقال خالد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من منزله فى حى الريسة شرق مدينة العريش ، إنه لم يكن يتوقع هذه النتيجة وهى المركز الأول وأنه كان لديه إحساس أنه أحد الأوائل.

وأضاف أن وقته يقضيه بعد صلاة الصبح بين المذاكرة والدروس الخصوصية، لافتا لأنه سبق وحصل على التفوق بمراكز اولى فى الصفين الأول والثانى الثانوى، وأنه يخطط لدخول كلية الطب وإن كان بعد لم يقرر التخصص الذى سيختاره ، واستطرد أنه يعشق مهنة الطب لأنها مهنة إنسانية وكانت أمنية عمره أن يكون يوما طبيبا يعالج المرضى.

وتابع أنه يعتبر سر تفوقه الذى يتمنى أن يسير على نهجه فيه كل من يعقبه من زملاء فى الثانوية العامة هو رضاء الوالدين عنه لأنهم يشكلون كل حياته، ثم عدم الالتفات للغش بشكل قاطع حيث إن الغش يقطع كل طرق النجاح، إضافة للتحلى بالأخلاق والقدوة الصالحة من الأصدقاء وفى المذاكرة التركيز الشديد.

وبدورها أكدت والدة خالد وهى موظفة بمديرية الصحة، أنها تعتبر ابنها نموذجا لأخلاق شاب فى جيله، وتابعت أنه يكتفي بالقليل من الأصدقاء والتركيز فى مذاكرته ولايهتم بغير هذا ودائما يبدأ يومه بقبلة على رأسها ويطلب منها الدعاء له بالتوفيق وقد نال هذا.

وتابعت أنه لديهم خالد وعبير أخته الأكبر التى تدرس الان فى كلية طب وكانت من اوائل محافظة شمال سيناء فى الشهادة الثانية .

وتابع والده ويعمل موظف بالتربية والتعليم ، انهم فى المنزل لم يضغطو على ابنهم وتركوه يحدد اختيارته والطريقة المناسبة له للمذاكرة واختيار وقت الراحة والخروج .

اضاف أنه من الابناء البارين ولاصوت له يعلو على صوت والديه ودائم الطلب منهم الدعاء له .