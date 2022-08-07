أوبزرفر: موجة الحر فى بريطانيا أوقفت عمل أجهزة الكومبيوتر بكبرى المستشفيات

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية، إن اثنين من المستشفيات الرائدة في المملكة المتحدة، اضطرتا إلى إلغاء العمليات وتأجيل المواعيد وتحويل المرضى المصابين بأمراض خطيرة إلى مراكز أخرى على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، بعد أن توقفت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها عن العمل، في ذروة موجة الحر الشهر الماضي.

وتسببت أعطال تكنولوجيا المعلومات في مستشفيات جيز وسانت توماس بلندن، في معاناة الأطباء والمرضى، وأثارت أيضًا مخاوف بشأن تأثير تغير المناخ على مراكز البيانات التي تخزن المعلومات الطبية والمالية ومعلومات القطاع العام.

وأصدر رئيس مكتب جيز وسانت توماس ، البروفيسور إيان أبس ، "اعتذارًا صادقًا" عن توقف الأجهزة ، والذي اعترف بأنه "خطير للغاية". وكان يتحدث بعد تسعة أيام من تعطل أجهزة الكمبيوتر في المستشفيات ، في 19 يوليو ، كنتيجة مباشرة للحرارة القياسية.

وأوضحت الصحيفة أنه تمت استعادة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الأساسية بحلول نهاية الأسبوع الماضي ولكن العمل لا يزال مستمراً لاستعادة البيانات وإعادة تشغيل الأنظمة الأخرى. قال مسئول: "إن تعقيد أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحالية لدينا جعل من الصعب تعافيها".

وبدون الوصول إلى السجلات الإلكترونية ، لم يتمكن الأطباء من معرفة كيفية تفاعل المرضى مع علاجاتهم. قال أحد كبار الأطباء في مستشفى سانت توماس: "كان الحصول على النتائج من المختبرات بمثابة كابوس مطلق." كما كان يصعب وجود المرضى فى المستشفى حيث عمت الفوضى.

وقالت الصحيفة إن فقدان السجلات الرقمية كان معناه أيضًا أن عمليات التحقق من البيانات التي تساعد عادةً في الحد من الأخطاء كانت غائبة. وأضاف المسئول: "بدون شك ، تعرضت سلامة المرضى للخطر".

ولم يتم تحديث سجلات الرعاية الرقمية للمرضى منذ 19 يوليو. أبلغ مرضى السرطان عن إلغاء العلاج الكيميائي في غضون مهلة قصيرة ، ولم يتمكن آخرون من الاتصال بالمستشفى على الإطلاق.