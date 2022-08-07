اليوم السابع
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أهمية استبدال بطاقات الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" ببطاقة ميزة البنكية

الأحد، 07 أغسطس 2022 12:19 م
أهمية استبدال بطاقات الدعم النقدى لمستفيدى "تكافل وكرامة" ببطاقة ميزة البنكية وزارة التضامن
كتب مدحت وهبة

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تستمر  وزارة التضامن الاجتماعى بقيادة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ، فى استبدال بطاقات الدعم النقدى للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة " ببطاقة ميزة البنكية، حيث إن خطوات تغيير بطاقة الصرف إلى بطاقة صرف ميزة لا تتطلب سوى التوجه إلى الوحدة الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي فى المنطقة التى يقطن فيها المواطن، وذلك للحصول على بطاقة ميزة والحصول على خط محمول مجانا المخصص للمستفيد من أى منفذ توزيع الشركة، ثم الحصول على الرقم السرى وتفعيله من الإدارة الاجتماعية وتنشيطه للصرف.
 
ولكارت ميزة العديد من المميزات، حيث يستطيع العامل أن يصرف من أى ماكينة صرف وليس مقيدا بمكاتب بريد أو يقتصر بمحل السكن وهذه ميزة إضافية، كما يتيح الكارت أيضا القيام بكل المعاملات التجارية والحكومية ويدفع فاتورة مياه وكهرباء ويشترى من معاملات تجارية من المولات التجارية.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال تطبيق زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية، كما وجه الرئيس السيسى بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً ،كما وجه الرئيس السيسى بتعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
 
ووجه الرئيس السيسى بقيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام. وقيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالى 11 مليار جنيه.
 
 
 
 

التضامن

المستفيدين من تكافل وكرامة

بطاقات ميزة لمستفيدى تكافل وكرامة



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