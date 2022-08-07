أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف غموض العثور على جثة بائع خضراوات أمام منزله بكفر شكر

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف الأجهزة الأمنية بالقليوبية، جهودها لكشف غموض واقعة العثور على جثة بائع خضروات لقي مصرعه إثر إصابته بطلق ناري، وجرى العثور على جثته أمام منزله بعد اختفائه عدة ساعات بقرية المفتي دائرة مركز كفر شكر، حيث كان بصحبة 3 أشخاص ثم اختفى وعثر عليه جثة هامدة بعدها بساعات، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفي بنها التعليمي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة،وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

فيما قررت جهات التحقيق التصريح بدفن الجثمان عقب انتهاء أعمال مناظرة الصفة التشريحية، وكلفت أجهزة الأمن بالتحري والبحث في الواقعة وسرعة ضبط الجناة.

وتلقت أجهزة أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر شكر، يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول "محمد. و. م"، 30 سنة، مصاب بطلق ناري في البطن دخول وخروج، ولقي مصرعه في الحال.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيادة العميد محمد سعيد مفتش مباحث شمال القليوبية، لمكان الواقعة، وتبين من تحريات المباحث الأولية تواجد 3 أشخاص قاموا بالجلوس مع المجني عليه داخل منزله وتناولوا مشروب الشاي سويا وانصرفوا، وبعدها اختفى المجني عليه من الرابعة عصر أمس، وتم العثور عليه جثة هامدة مصاب بطلق ناري.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة وسرعة ضبط الجناة وطلب تحريات المباحث.