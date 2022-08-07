أكثر من 53 ألف شخص ما زالوا مشردين منذ وقوع زلزال الفلبين الشهر الماضى

أ.ش.أ

أفاد المجلس الوطني لتقليل مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين اليوم الأحد، أن أكثر من 53 ألف شخص ما زالوا مشردين، لقرابة أسبوعين منذ وقوع الزلزال الذي ضرب جزيرة "لوزون" الشهر الماضي.

وذكر المجلس في بيان أوردته قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية في نشرتها الإنجليزية، أن 53 ألفاً و338 شخصاً لم يعودوا إلى منازلهم ،منذ حدوث الزلزال في الـ27 من يوليو الماضي، حيث يمكث أغلبهم خارج مراكز الإجلاء.

وأسفرت الهزة الأرضية القوية عن إحداث أضرار جزئية لنحو 34 ألفاً و699 منزلا، في حين دمرت 628 منزلا أخر.. فيما تأثر أكثر من 500 ألف شخص بالزلزال الذي بلغت شدته 7 درجات في 11 مقاطعة في 3 مناطق بجزيرة لوزون.

وأشار المجلس إلى أن 93% من الطرق والجسور تضررت بفعل الهزة ، واستعادت جميع المدن والبلدات البالغ عددها 48 في "لوزون" إمدادات الطاقة الكهربائية التي قطعت عنها بسبب الزلزال.

تجدر الإشارة إلى أن 11 شخصا لقوا مصرعهم جراء الزلزال، وأصيب 574 آخرون، وتقدر الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية بنحو 1.593 مليار بيزو.