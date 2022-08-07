أخبار مصر.. تنسيق المرحلة الأولى للجامعات: 89% علمى علوم و64.51 للأدبى

هنأت وزارة التعليم العالى الطلاب الناجحين في امتحانات الثانوية العامة (الدور الأول)، لهذا العام 2022، والذين تم إعلان نتائجهم يوم السبت الموافق 6/8/2022، وتقرر فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 11/8/2022 وحتى يوم الإثنين الموافق 15/8/2022 وذلك وفقًا للحد الأدنى.

رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يتعلق بوزارة الشباب والرياضة