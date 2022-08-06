7 أسئلة عن كيفية الحصول على 149 خدمة حكومية عبر منصة مصر الرقمية

كتبت هبة السيد

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العديد من المشاريع التي تم تنفيذها في إطار بناء مصر الرقمية لإتاحة الخدمات الحكومية الرقمية للمواطنين من خلال خمسة منافذ، وهي منصة مصر الرقمية وتطبيقات الهاتف المحمول ومراكز الاتصال (15999) ومكاتب البريد ومراكز خدمة المواطنين.

وتم إطلاق منصة "مصر الرقمية" الإلكترونية لتوفير مجموعة واسعة من الخدمات الحكومية على نحو أفضل وأكثر فاعلية، وقد تم إطلاق عدد من الخدمات الحكومية للمرحلة الأولى على منصة مصر الرقمية منها خدمات المرور، والتموين والتوثيق والشهر العقاري وخدمات المحاكم والسجل التجاري والضريبة العقارية، وذلك بالتعاون مع الجهات المقدمة للخدمات، كما تشمل المرحلة الثانية إطلاق خدمات أخرى تتضمن خدمات المحاكم والإسكان الاجتماعي والأحوال المدنية، وخدمات الترخيص.

وتوفر المنصة طرق دفع إلكترونية مختلفة لرسوم الخدمات، بما في ذلك شركات الدفع الإلكتروني ومحافظ الهاتف المحمول وبطاقات الائتمان، ويقدم "اليوم السابع" أبرز 7 أسئلة عن كيفية استخدام المنصة.

س- كم تبلغ عدد الخدمات على منصة مصر الرقمية؟

ج- بلغت عدد الخدمات على منصة الرقمية 149 خدمة يمكن طلبها من 9 وزارات مختلفة.

س- هل تقدم خدمات مصر الرقمية مجانًا؟

ج- إنشاء حساب على مصر الرقمية مجاني، وكذلك بعض الخدمات الأخرى، ويمكنك معرفة رسوم أي خدمة غير مجانية عن طريق الضغط على "الشروط والأحكام" الموجودة في بداية كل خدمة، علماً بأن الرسوم قد تختلف من خدمة إلى أخرى.

س- هل أحتاج إلى التسجيل للدخول للوصول إلى الخدمات المقدمة على المنصة؟

ج- لاستخدام البوابة والاستمتاع بخدماتها المختلفة تحتاج لتسجيل الدخول أو إنشاء حساب.

س- هل يجب تواجدي في الجهة الحكومية لطلب الخدمة؟

ج- إذا كانت الخدمة المطلوبة تتطلب توقيعك أو وجودك الشخصي فيجب عليك التوجه للجهة الحكومية التابع لها الخدمة لإتمام طلبك، مثل خدمة إصدار توكيل، يجب على المواطن الحضور للتأكد من الأهلية والتحقق من الشخصيات. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب وجودك أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء في طلب الخدمة.

س- ما هي المستندات المطلوبة في معظم الخدمات؟

ج- الاستغناء عن المستندات الورقية هو هدفنا في بوابة مصر الرقمية ولكن بعض الخدمات قد تحتاج إلى مستندات ورقية لاستكمالها. يمكنك معرفة إذا كانت الخدمة تتطلب مستندات ورقية أم لا، من خلال الضغط على "الشروط والأحكام" قبل البدء في طلب الخدمة.

س- هل تحتوي منصة مصر الرقمية على قسم مساعدة أو أسئلة للمساعدة؟

ج- نعم، يوجد هناك قسم للمساعدة وقسم للأسئلة الشائعة.

س- هل يوجد مراكز خدمة أم يتوجب الدخول على المنصة فقط؟

ج- يتم توفير إمكانية الحصول على الخدمات عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو زيارة مراكز وفروع الخدمة أو الاتصال بمركز المساعدة في جميع أنحاء الجمهورية.