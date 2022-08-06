اليوم السابع
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4.14 مليار جنيه تعويضات صرفتها شركات التأمين للعلاج الطبي خلال 5 شهور

السبت، 06 أغسطس 2022 12:00 ص
4.14 مليار جنيه تعويضات صرفتها شركات التأمين للعلاج الطبي خلال 5 شهور المستشار رضا عبد المعطى
كتب هانى الحوتى

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كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن صرف شركات التأمين تعويضات بقيمة 4.141 مليار جنيه للعلاج الطبي خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 بنسبة 44.6% من إجمالى التعويضات التى أنفقتها شركات التأمين وبلغت 9.3 مليار جنيه فى أول 5 شهور من عام 2022.
 
وبلغت قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 وبلغت 22.2 مليار جنيه مقابل 19.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 12.1%.
 
ووزعت بين الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات وبلغت 8.7 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 8.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة انخفاض 0.2%، وبلغت قيمة الأقساط المحصلة للأشخاص وتكوين الأموال 13.5 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 11.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 21.7%.
 
وبلغ إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين 10.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 9.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة نمو 11.6%، ووزعت بين التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2021 بنسبة انخفاض 13.4%، وبلغت قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى مايو من عام 2022 مقابل 4.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى بنسبة نمو 34%.

شركات التامين

تعويضات العلاج الطبي

أقساط شركات التامين

هيئة الرقابة المالية



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