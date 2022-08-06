4 اختصاصات لجدول أعمال الجمعية التأسيسية لشركات الخدمات المالية غير المصرفية

كتب هانى الحوتى

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ، 465 موافقة على ترخيص جديد، وإضافة أنشطة للشركات والجهات لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2021، يأتى ذلك فى إطار جهود الهيئة فى تطوير الإطار المؤسسى للقطاع المالى غير المصرفى، وضم جدول أعمال اختصاصات الجمعية التأسيسية، وهى:

1- الموافقة على نظام الشركة.

2- إقرار تقدير الحصص العينية على النحو الوارد بالقانون.

3- النظر فى تقرير المؤسسين عن عملية تأسيس الشركة والنفقات التى استلزمتها.

4- المصادقة على اختيار أعضاء مجلس الإدارة الأول ومراقب الحسابات.

يذكر أن الجمعية التأسيسية تنعقد بناءً على دعوة المؤسسين أو وكيلهم خلال شهر من غلق باب الاكتتاب، على أن يتم الإعلان عن الاجتماع فى صحيفتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ويجوز توجيه الدعوة بخطاب موصى عليه على العنوان الثابت لدى الشركة.

ويتم الدعوة قبل الموعد المقرر بثمانية أيام على الأقل وقبل موعد الاجتماع الثانى بخمسة أيام، على أن يعقد الاجتماع الثانى خلال 15 يومًا من الاجتماع الأول حال عدم اكتمال نصاب صحة انعقاد الأول، ويجب أن يشتمل الإعلان الذى يخطر به المكتتبون على اسم الشركة ونوعها ومقدار رأس المال ويوم وساعة الاجتماع ومكانه والنصاب المحدد لصحته والمسائل التي سيتم طرحها للمناقشة.