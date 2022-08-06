يوسف الرابع مكرر علمي علوم: الثانوية العامة مش بعبع ومثلي الأعلى مجدي يعقوب

القليوبية إبراهيم سالم

قال يوسف محمود السيد أبو سريع، الطالب بمدرسة عزت عبد الحفيظ الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، والحاصل علي المركز الرابع مكرر بالثانوية العامة شعبة العلمي علوم، إنه فوجئ عند سماع اسمه بمؤتمر وزير التربية والتعليم، الذي كان يعلن خلاله تفاصيل وإحصاءات وأوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الزغاريد والفرحة ملأت المنزل من الأهل والأصدقاء والجيران الذين حرصوا علي التواجد للتهنئة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مثله الاعلي هو جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، موضحا أنه كان يذاكر ما بين 8 إلي 10 ساعات يوميا، مشيرا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب ليسير علي غرار وخطي الجراح العالمي.

وأوضح "يوسف"، أنه علي الجميع عدم تخطي حدود الرهبة والخوف من الثانوية العامة قائلا "الثانوية العامة مش بعبع، ولازم تتعامل طبيعي جدا ومتخفش من أي حاجة، ودا اللي انا كنت بعمله كنت عايش حياتي وأمارس الرياضية واتصفح السوشيال ميديا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس.. اضغط هنا.

- - يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.