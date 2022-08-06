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يوسف الرابع مكرر علمي علوم: الثانوية العامة مش بعبع ومثلي الأعلى مجدي يعقوب

السبت، 06 أغسطس 2022 12:42 م
يوسف الرابع مكرر علمي علوم: الثانوية العامة مش بعبع ومثلي الأعلى مجدي يعقوب أوائل الثانوية العامة علمى علوم
القليوبية إبراهيم سالم

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قال يوسف محمود السيد أبو سريع، الطالب بمدرسة عزت عبد الحفيظ الثانوية المشتركة التابعة لإدارة طوخ التعليمية بمحافظة القليوبية، والحاصل علي المركز الرابع مكرر بالثانوية العامة شعبة العلمي علوم، إنه فوجئ عند سماع اسمه بمؤتمر وزير التربية والتعليم، الذي كان يعلن خلاله تفاصيل وإحصاءات وأوائل الثانوية العامة، مشيرا إلى أن الزغاريد والفرحة ملأت المنزل من الأهل والأصدقاء والجيران الذين حرصوا علي التواجد للتهنئة.

وأضاف "يوسف"، في تصريحات ل"اليوم السابع"، أن مثله الاعلي هو جراح القلب العالمي الدكتور مجدي يعقوب، موضحا أنه كان يذاكر ما بين 8 إلي 10 ساعات يوميا، مشيرا إلى أنه سيلتحق بكلية الطب ليسير علي غرار وخطي الجراح العالمي.

وأوضح "يوسف"، أنه علي الجميع عدم تخطي حدود الرهبة والخوف من الثانوية العامة قائلا "الثانوية العامة مش بعبع، ولازم تتعامل طبيعي جدا ومتخفش من أي حاجة، ودا اللي انا كنت بعمله كنت عايش حياتي وأمارس الرياضية واتصفح السوشيال ميديا".

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الثانوية العامة المصرية للعام الدراسي 2021-2022.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نسبة النجاح فى الثانوية العامة هذا العام 75.04%.

كما أعلن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن نتيجة الثانوية العامة 2022 ستكون متاحة على موقع اليوم السابع بدءاً من اليوم السبت الساعة الثانية عشر ظهرا

طريقة الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 من " اليوم السابع "

وحصل "اليوم السابع" على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث يقدم اليوم السابع لطلاب الثانوية العامة خطوات الاستعلام على نتيجة الامتحانات، كالتالى:

- الدخول على موقع اليوم السابع برقم الجلوس..  اضغط هنا.

- -  يدخل الطالب رقم جلوسه ستظهر له تفاصيل النتيجة.

- تظهر النتيجة متضمنة درجات كل مادة.

- حالة الطالب ناجح أم راسب أم سيدخل امتحانات الدور الثاني.

- يظهر للطالب المجموع الحاصل عليه بالدرجات وليست بالنسبة المئوية.

- المجموع الكلى لدرجات طلاب الثانوية العامة هو 410 درجات.

 


نتيجة الثانوية العامة

نتيجة الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانويه العامه 2022

اوائل الثانويه العامه 2022

أوائل الثانوية العامة 2022

نتيجة الثانوية العامة اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة على اليوم السابع

رابط الحصول على نتيجة الثانوية العامة

نتيجه الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

لينك نتيجة الثانوية العامة 2022

لينك نتيجه الثانويه العامه 2022

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس

الثانوية العامة

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

الثانويه العامه

ثانوية عامة 2022

نتيجة ثانوية عامة 2022

نتيجه الصف الثالث الثانوي العام 2022

تنسيق 2022

تنسيق الثانوية العامة

مكتب التنسيق

رابط نتيجه الثانويه العامه 2022

نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم السابع

نتيجة الثانويه العامه اليوم السابع

نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2022

اوائل الثانوية العامة 2022

ترتيب اوائل الثانوية العامة 2022

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