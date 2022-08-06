اليوم السابع
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وفاة المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق

السبت، 06 أغسطس 2022 10:21 م
وفاة المستشار حسين عبده رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق المستشار حسين عبده خليل رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق
كتب محمد إبراهيم

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توفى مساء اليوم السبت، المستشار حسين عبده خليل حمزة هيئة قضايا الدولة الأسبق.

 

وفى سياق متصل تستعد أسرة الفقيد عن إعلان تفاصيل الدفن وتلقى العزاء خاصةً وأن المستشار عبدة كان يتمتع بكثر من الود والاحترام.

 

جديد بالذكر أنه صدر القرار الجمهورى بتعيين المستشار حسين عبده خليل حمزة رئيسًا لهيئة قضايا الدولة فى الجريدة الرسمية الصادرة فى عددها برقم 291 و292 لسنة.

 

والمستشار حسين عبده خليل ابن النوبة، هو من مواليد محافظة أسوان ونوبى الأصل ومن أقدم أعضاء هيئة قضايا الدولة بحسب السن.

 

كما عمل المستشار حسين عبده خليل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس قطاع جنوب الصعيد.

 

شارك فى افتتاح نادى مستشارى قضايا الدولة بمحافظة سوهاج على مساحة 2000 م على النيل مباشرة بالبر الشرقى ببندر سوهاج والذى تم تجهيزه وإعداده فى 4 أشهر، ورئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى.


المستشار حسين عبده

رئيس قضايا الدولة الأسبق

قضايا الدولة

نادى اسوان



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