وأوضح بالاكريشنان - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - أنه يعاني من أعراض خفيفة فقط بفضل تلقيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والجرعات التعزيزية، داعيا كل شخص كان على اتصال معه خلال اليومين الماضيين بإجراء فحوصات.