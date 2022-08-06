أعلن وزير الخارجية السنغافورى فيفيان بالاكريشنان، اليوم /السبت/، أنه ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك عقب عودته من اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، التي كانت منعقدة في العاصمة الكمبودية "بنوم بنه".
وأوضح بالاكريشنان - على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، حسبما ذكر راديو شبكة (تشانيل نيوز آشيا) - أنه يعاني من أعراض خفيفة فقط بفضل تلقيه اللقاحات المضادة لفيروس كورونا والجرعات التعزيزية، داعيا كل شخص كان على اتصال معه خلال اليومين الماضيين بإجراء فحوصات.
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