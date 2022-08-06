اليوم السابع
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وزير الرى يكلف أيمن السيد للعمل رئيسًا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء

السبت، 06 أغسطس 2022 08:31 م
وزير الرى يكلف أيمن السيد للعمل رئيسًا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى
كتبت أسماء نصار

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كلف الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، الدكتور أيمن السيد رئيس قطاع شئون الرصد والاتصالات بالوزارة بالعمل رئيسًا لمصلحة الميكانيكا والكهرباء خلفًا للمهندس محمد عبد العاطى رئيس المصلحة الحالى لبلوغه الست القانونية للمعاش.

وتضمن القرار تكليف المهندس رئيس قطاع المحطات بديوان عام مصلحة الميكانيكا بالعمل رئيسًا لقطاع شئون الرصد والاتصالات والأملاك بالإضافة للإشراف على الشئون الميكانيكية والكهربائية بديوان عام الوزارة.

كما تم تكليف المهندس حسن يحيى رئيس الإدارة المركزية للشئون الميكانيكية بديوان الوزارة للعمل نائب رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء.


وزير الرى

الميكانيكا والكهرباء

الشئون الميكانيكية

الاملاك



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