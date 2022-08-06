وزير الدفاع الأمريكى يطالب إسرائيل باتخاذ خطوات لتهدئة الموقف بعد التصعيد في غزة

وكالات

طلب وزير الدفاع الأمريكى حث لويد أوستن من نظيره الإسرائيلى بينى جانتس اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن أوستن أعرب لجانتس عن قلقه بشأن التقارير المتعلقة بسقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في الغارات الإسرائيلية.

ودعا أوستن إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب بشأن سقوط مدنيين جراء الغارات الإسرائيلية.

لكن وزير الدفاع الأمريكي شدد "على حق إسرائيل في الدفاع عن النفس والتزام الولايات المتحدة الدائم بأمن إسرائيل"، بحسب بيان البنتاغون.

وشنت اسرائيل سلسلة غارات مساء الجمعة على قطاع غزة ادت إلى مقتل 10 فلسطينيين بينهم القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري وطفلة لم تتجاوز السنوات الخمس من عمرها.