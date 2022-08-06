وزير التعليم العالي يتفقد عددًا من الجامعات بمدينة برج العرب

كتب محمد صبحى

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، عددًا من الجامعات بمدينة برج العرب بالإسكندرية، لمتابعة الأعمال التنفيذية الجارية بها، والتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية المحددة مسبقًا، وذلك بحضور عدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومسئولي تنفيذ المشروعات بالجامعات.

في بداية جولته، تفقد وزير التعليم العالي مقر الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرج العرب، برفقة د. عمرو عدلي رئيس الجامعة، واطلع الوزير على الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الجارية، موجهًا بسرعة الانتهاء منها وفقًا للجداول الزمنية المحددة.

وشهدت الجولة، تفقد الوزير مبنيين لكلية الهندسة، ويتم إقامتهما على مساحة 12 ألف متر مربع، ويضم المبنى الأول (قاعات محاضرات، 8 معامل دراسية وأبحاث، 15 فصلًا دراسيًا، غرفة سيمينار، غرف أعضاء هيئة التدريس، 5 قاعات رسم)، بينما يضم المبنى الثاني (قاعات محاضرات، 13 معملًا دراسيًا وبحثيًا، 13 فصلًا دراسيًا، غرف سيمينار، غرف أعضاء هيئة التدريس).

وتطرح الجامعة العديد من البرامح الدراسية المُتميزة، خلال العام الأكاديمي 2022/2023، حيث تقدم كلية الهندسة برامج (هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسب، هندسة القوى الكهربية، الهندسة الصناعية وهندسة التصنيع، هندسة الميكاترونيات، هندسة وعلوم المواد، الهندسة الكيميائية وهندسة البتروكيماويات، هندسة مصادر الطاقة، الهندسة البيئية، الهندسة الطبية والمعلومات الحيوية)، وتقدم كلية الإدارة الدولية والإنسانيات برامج (المحاسبة وتكنولوجيا المعلومات، إدارة الموارد البشرية)، وتقدم كلية علوم الحاسب وتكنولوجيا المعلومات برامج (علوم الحاسب، الذكاء الأصتناعى وتكنولوجيا المعلومات، شبكات الحاسب والأمن السيبراني، المعلومات الحيوية)، كما تقدم الجامعة برنامج (هندسة العمارة المُستدامة)، وتقدم كلية الصيدلة (برنامج Pharm - D).

كما تفقد الوزير مقر جامعة سنجور ببرج العرب، واطلع على نِسب الإنجاز للأعمال الإنشائية، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للجامعة أكثر من 41 ألف متر مربع، بمساحة إنشائية 9665 مترا مربعا، وتتكون الجامعة من 13 مبنى (مباني أكاديمية، مباني إدارية، قاعة محاضرات، مباني سكن للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، المطاعم، صالات الألعاب الرياضية).

يُذكر أن جامعة سنجور هي جامعة دولية فرانكفونية مُنشأة بقرار من قمة الفرانكفونية في داكار عام 1989 وتستضيفها جمهورية مصر العربية في الإسكندرية منذ ذلك الوقت، وهي مُخصصة لإعداد الكوادر البشرية الأفريقية لدعم التنمية المستدامة في البلاد الإفريقية، وتمنح جامعة سنجور درجة الماجستير في التنمية المُستدامة في مجالات (البيئة، والثقافة، والإدارة، والتعليم، والصحة، وإدارة المخاطر)، ويتم حاليًا إنشاء حرم جامعي جديد بجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة، في منطقة الجامعات والمراكز البحثية؛ بهدف التوسع في أعداد الطلاب الأفارقة التي تستضيفهم الجامعة.

واختتم الوزير جولته، بتفقد الجامعة التكنولوجية بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم الانتهاء من 98% من الأعمال الإنشائية الخاصة بها، ويتم إنشاؤها على مساحة 15 ألف و909 متر مربع، ووجه الوزير بضرورة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية بالجامعات وفقًا للجداول الزمنية المُحددة مُسبقًا، وتجهيزها بأحدث الإمكانات والوسائل التكنولوجية للعمل على تطوير قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وتقدم جامعة برج العرب التكنولوجية العديد من البرامج الأكاديمية المتميزة، خلال العام الأكاديمي 2022/2023، ومنها (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج، تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، التخصصات الصحية، تكنولوجيا السكك الحديد).