وزير الإسكان يتابع سير العمل بمشروع محطة المياه العملاقة بالعاشر من رمضان

كتب أحمد حسن

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سير العمل بمشروع محطة تنقية مياه الشرب العملاقة بطاقة إنتاجية 600 ألف م3 / يوم، والجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح وزير الإسكان، أن متوسط نسبة تنفيذ المشروع بلغ 75%، وأن المحطة بتكلفة حوالي مليار و150 مليون جنيه، وستقوم بتغذية التوسعات العمرانية بمياه الشرب بمدن ( العاشر من رمضان – بدر – حدائق العاصمة – العاصمة الإدارية الجديدة ).

وأكد الدكتور عاصم الجزار، ضرورة دفع العمل بالمشروع والذي يعد من المشروعات القومية نظراً لدوره في تلبية الاحتياجات المائية للتوسعات العمرانية بعددٍ من مدن شرق القاهرة، بجانب ضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الإنجاز وانتظام سير العمل للانتهاء من التنفيذ في أسرع وقت، وبالجودة والكفاءة المطلوبتين.

وأضاف المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن مشروع محطة تنقية المياه يتكون من (2 خزان أرضي استراتيجي بسعة إجمالية 90 ألف م3 - مبنى طلبمات مياه مرشحة يتكون من صالة الطلمبات وغرف التشغيل ولوحات الكهرباء وغرف المحولات ومكاتب إدارية وخزانات المياه المرشحة - 2 مبنى مروقات يتكون كل مبنى من أحواض المروقات وبئر التوزيع وغرف التفاعل وخزان حجز الرواسب، كما يوجد خزان الشبة والمعامل بالمبني الشرقي وصالة الكلور والمولد بالمبنى الغربي - 2 مبنى مرشحات يتكون كل مبنى من 24 حوض ترشيح و 2 خزان للمياه المرشحة - وأماكن تجميع الرواسب الخارجة من المحطة وأماكن لتجميع المياه الزائدة من خزانات المحطة).