وزير الأوقاف يهنئ الدكتور عبد الله حسن لحصوله على درجة الدكتوراه

كتب ـ على عبد الرحمن

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف لشئون المتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف لحصوله على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن رسالة بعنوان: "استخدام أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لتطبيقات الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية بجامعة الأزهر الشريف".

وفى سياق متصل، قالت الوزارة، إنه انطلاقًا من دور وزارة الأوقاف المصرية في التوسع في عملية التثقيف الديني، ونشر الفكر الوسطي، وتصحيح المفاهيم الخاطئة ، قرر القطاع الديني بوزارة الأوقاف فتح باب التقدم لحملة المؤهلات المتوسطة من الجنسين (الرجال - السيدات) بمراكز الثقافة الإسلامية بالسنة التمهيدية، على أن يدرس المتقدم هذه السنة التمهيدية، فإن اجتازها بنجاح بما لا يقل عن 60% يتم إلحاقه بالفرقة الأولى بمراكز الثقافة الإسلامية، فإن لم يوفق في الحصول على هذه النسبة يكون قد حصّل شيئًا جيدًا من الثقافة الإسلامية يضيئ له طريق الفهم الصحيح.

فعلى من يرغب تسجيل بياناته على الرابط التالي:

https://forms.gle/pWQakU8zCeNdsUHR6

علمًا بأن المصروفات الدراسية لهذه السنة هي أربعمائة جنيه فقط، ويمكن أن تدفع على دفعتين، الدفعة الأولى ٢٠٠ جنيه قبل بدء الدراسة، والدفعة الثانية 200 جنيه قبل بدء الفصل الدراسي الثاني.