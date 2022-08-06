اليوم السابع
Ads
السبت، 06 أغسطس 2022 10:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة: إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس بديل للبلاستيك من قشر البيض قريبا

السبت، 06 أغسطس 2022 09:00 ص
وزيرة البيئة: إنشاء أول مصنع لإنتاج أكياس بديل للبلاستيك من قشر البيض قريبا قشر بيض - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن الدولة تمنح حوافز لاستثمارات إنتاج أكياس البلاستيك القابلة للتحلل وتدعم حوالى 3500 مصنع أخرى تقوم بإنتاج الأكياس التي تستخدم مرة واحدة، واتباع المواصفات للمصانع، للإنتاج بالشكل الصحيح لـ"الكيس"، وتم توقيع عقد مع الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء أول مصنع لإنتاج هذه الأكياس من قشر البيض.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الدولة تسعى لتوفير أكياس قابلة للتحلل، حيث إن الكيس البلاستيك الذي يتم استخدامه حاليًا لا يتحلل إلا بعد 400 سنة، موضحة أنه تم اتخاذ 4 إجراءات مهمة لوضع سعر على كيس البلاستيك، يتراوح بين جنيه أو نصف جنيه، وإضافة تحذيرات لمنع تداول الأكياس البلاستيك.
 
وأكدت وزيرة البيئة أن القانون حذر من استخدام الأكياس أحادية الاستخدام، وتضمنت المادة 27 من القانون تحذيرا من استخدام الكيس البلاستيك، مشيرة إلى أنه يوجد لدينا 3500 مصنع تحاول توفيق أوضاعها للاستفادة من حوافز إنتاج نظيف، والحوافز أيضا تضم الاستثمارات الجديدة لإنشاء مصانع لإنتاج أكياس بلاستيك قابلة للتحلل.

وأوضحت وزيرة البيئة أن القانون رقم 202 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، وضع حزمة من الضوابط حول استخدام الأكياس البلاستيكية، وفيما يلى نستعرض الحوافز والتيسيرات الخاصة لاستيراد البدائل الآمنة أحادية الاستخدام، ويصدر وزير المـالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظامًا للحوافز المـالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المعايير والضوابط اللازمة لهذه الحوافز ومواصفات تلك البدائل الآمنة، على أن يراعي عند وضع هذا النظام المزايا والأوضاع المنصوص عليها في القوانين والقرارات السارية، وعلى الأخص تلك المتعلقة بالاستثمار والجمارك والصناعة والتعاونيات وغيرها".

جدير بالذكر أنه ووفقا للقانون يكون تصنيع أو استيراد أو تصدير الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وفقًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية، التي يصدر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص، ويجوز أن يتضمن القرار حظر تصنيع أو استيراد أو تصدير للأكياس المشار إليها إذا كان يدخل في مكوناتها مدخلات أو مواد من شأنها الإضرار الجسيم بالبيئة، كما لا يجوز أن يكون بيع أو تداول أو تخزين أو التوزيع المجاني أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقـًا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


الاكياس البلاستيك

لا لاستخدام الاكياس البلاستيك

القمامة

التحلل

البيئة

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

القانون يحدد ضوابط لاستعمال أكياس البلاستيك للحفاظ على البيئة.. تعرف عليها

الخميس، 05 مايو 2022 11:00 م

بدائل الأكياس البلاستيك تصل سيوة.. وتوزيع 1000 شنطة ورقية للحفاظ على البيئة

الثلاثاء، 01 مارس 2022 01:05 م

ندوة توعية بثقافة قويسنا تحذر من مخاطر الأكياس البلاستيك على الصحة والبيئة

الإثنين، 07 فبراير 2022 12:02 م

تعرف على دور قانون تنظيم إدارة المخلفات فى القضاء على استخدام الأكياس البلاستيك

الخميس، 02 سبتمبر 2021 07:00 م

ما هى حوافز إنتاج الأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام؟ قانون إدارة المخلفات يجيب

الجمعة، 02 يوليه 2021 12:00 ص

ضوابط تصنيع وتصدير واستيراد الأكياس البلاستيك فى القانون الجديد

الإثنين، 21 يونيو 2021 04:00 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة