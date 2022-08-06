ننشر مواقيت الصلاة السبت 6/8/2022 بمحافظات مصر

كتب محمود راغب

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:40 ص

موعد صلاة الظهر 12:01 ص

موعد صلاة العصر 38: 3

موعد صلاة المغرب 6:47 م

موعد صلاة العشاء 8:12

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:06

موعد صلاة العصر 3:45

موعد صلاة المغرب 6:53 م

موعد صلاة العشاء 8:20 م.

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:34

موعد صلاة الظهر 11:57 م

موعد صلاة العصر 3:35 م

موعد صلاة المغرب 6:44 م

موعد صلاة العشاء 8:09 م.





مواعيد الصلاة بشرم الشيخ



وقت صلاة الفجر 3:34

وقت صلاة الظهر 11:49

موعد صلاة العصر 3:22 م

وقت صلاة المغرب 6:31 م

وقت صلاة العشاء 7:54 م.





مواقيت الصلاة فى أسوان



وقت صلاة الفجر 3:48 ص

موعد صلاة الظهر 11:55 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:33 م

موعد صلاة العشاء 7:52 م