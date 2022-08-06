ننشر مواقيت الصلاة السبت 6/8/2022 بمحافظات مصر

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"اليوم السابع" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم السبت فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:40 ص
موعد صلاة الظهر 12:01 ص
موعد صلاة العصر 38: 3
موعد صلاة المغرب 6:47 م
موعد صلاة العشاء 8:12
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:41 ص
موعد صلاة الظهر 12:06
موعد صلاة العصر 3:45
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:20 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:34
موعد صلاة الظهر 11:57 م
موعد صلاة العصر 3:35 م
موعد صلاة المغرب 6:44 م
موعد صلاة العشاء 8:09 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:34
وقت صلاة الظهر 11:49
موعد صلاة العصر 3:22 م
وقت صلاة المغرب 6:31 م
وقت صلاة العشاء 7:54 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:48 ص
موعد صلاة الظهر 11:55 ص
موعد صلاة العصر 23: 3
موعد صلاة المغرب 6:33 م
موعد صلاة العشاء 7:52 م
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة