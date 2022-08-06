نشاط مكثف للوحدات المحلية بالإسماعيلية فى قطاعات النظافة والإنارة العامة

واصلت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، نشاطها اليومى فى تقديم كافة الخدمات للمواطنين، خاصة فى قطاعات النظافة والإنارة العامة، ومتابعة تمهيد الطرق، وتوصيل الكهرباء بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الإسماعيلية، صباح اليوم السبت، بتنفيذ حملة نظافة عامة عن طريق لجنة خدمات المستقبل، وبمعدات المركز والمدينة، فى مدخل مدينة المستقبل والشوارع الرئيسية بالمدينة.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، قامت الوحدة المحلية لقرية عين غصين، بتنفيذ أعمال النظافة العامة بالقرية وتوابعها، حيث تم رفع قمامة ومخلفات بحمولات 10 أطنان، كذلك عزبة حنيدق، عزبة أبو أمين، مُجمع المدارس، وحدة طب الأسرة، طريق الترعة، طريق نقطة الشرطة، الوحدة البيطرية، والمحطة بالإضافة لتركيب وإنارة 10 كشافات ليد بمشتملات بطريق الثلاثة كبارى حتى محطة الصرف الصحي.

و فى مركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية فى مدينة فايد برفع مخلفات القمامة من عموم المدينة بحمولة 35طن تقريبًا وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة فايد، قامت الوحدة المحلية لقرية فنارة برفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 16طن تقريبًا، وفى قرية كسفريت تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بحمولة 3طن تقريبًا، وفى قرية أبوسلطان تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بإجمالى 10 أطنان تقريبًا، وفى قرية الهويس تم رفع مخلفات القمامة من عموم القرية بإجمالى 10 أطنان تقريبًا وفى قرية سرابيوم تم رفع المخلفات والقمامة من عموم القرية بإجمالى 15طن تقريبًا.

وفى مركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدة المحلية بتكثيف أعمال النظافة، حيث قامت إدارة تحسين البيئة بالمدينة برفع مخلفات القمامة من مدخل المدينة، والطريق الرئيسى، ومرسى غالى، وأبوطعيمة، وأبوعمر، وفارس، والتجمعات السكانية بالسلام والنخلة والانتهاء بمقابر السلام.

وفيما يخص الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، قامت الوحدة المحلية لقرية السبع آبار الشرقية برفع مخلفات القمامة من منطقة الصولى، و6 أكتوبر وفى قرية المحسمة الجديدة تم رفع مخلفات القمامة من أمام مدرسة على بن أبى طالب وفى قرية الواصفية تم رفع مخلفات القمامة من مدخل القرية والجمع السكنى بالقرية.

كما تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوصوير، أعمال فرد الكابل الخاص بمحول كساب؛ لإنارة مقابر كساب وطريق المعاهدة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.