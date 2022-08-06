نجل فايز فاروق: والدي أجرى عملية ناجحة بتغيير صمامين في القلب عقب استجابة الرئيس له

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال أبانوب، نجل فايز فاروق حلمي، مريض القلب، الذي استجاب الرئيس لمناشدته، لإجراء عملية جراحية في القلب، لإحتاجه لتركيب صمامين، إن العملية أجريت بنجاح، وأنه تواصل مع الأطباء الذين أجروا لوالده العملية، وطمأنه على حالته.

وأضاف أبانوب لـ" اليوم السابع"، حالته والده مستقره وهو مرافق له في مستشفى 6 أكتوبر للتأمين الصحي بالدقي، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على استجابته لعلاج نجله بعد معاناة استمرت على مدار 30 سنة، كما وجه الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمتابعة حالته قبل وبعد نقله للقاهرة، وخلال إجراء العملية الجراحية لوالده.

يذكر أن الإعلامية عزة مصطفى، عرضت خلال برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، حالة فايز فاروق حلمي، لاحتياجه لعملية قلب مفتوح، واستجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمناشدته، وفايز فاروق حلمي، الشهير ب " هاني سعفان"، مصاب بالحمى الروماتيزمية، وكان سنه تجاوز العشرين وهو ما يمنعه من الحصول على الحقنة، وقبل 5 أعوام اكتشف أنه يعاني من تضخم في عضلة القلب، وتضعف مع مرور الوقت، وإذا وصلت لنسبة معينة لن يتمكن من إجراء عملية جراحية.



فايز فاروق حلمي مع نجليه

وتضاعف المرض فأصبح لا يمكنه أن يمشي خطوتين، أو يصعد السلم إلا وأن يركب الجهاز لتفادي تعرضه لأزمة صحية، موضحا أن تكلفة العملية الجراحية تصل لربع مليون جنيه، ولا يقدر على تحملها نظرًا لأنه يعول أسرة مكونة من 4 أفراد.