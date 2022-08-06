مع تقدمك فى العمر.. حافظ على صحتك وخليك فى البطيخ والبروكلى

كتبت - ميرفت رشاد

مع تقدمك في العمر، يتأثر جسمك، عندما تصل إلى السبعينيات من العمر، قد تضعف عظامك ومثانتك، وقد يتيبس نظام القلب والأوعية الدموية بالإضافة إلى المشاكل المحتملة الأخرى، هي جزء طبيعي من عملية الشيخوخة، من المهم أن تحافظ على صحتك مع تقدمك في السن، تعد المحافظة على النشاط، بالإضافة إلى مراقبة نظامك الغذائي، طرقًا مفيدة لضمان تعزيز صحتك جيدًا في السبعينيات من العمر، وفى السطور المقبلة سنوضح الأطعمة الأفضل لك لتناولها عندما تكون في السبعينيات من العمر وفقا لما نشره موقع "eatthis".

البطيخ

بالنسبة للأشخاص الذين هم في السبعينيات من العمر ، فإن الحصول على ما يكفي من فيتامين سي قد يكون مفيدًا للغاية، تشير البيانات إلى أنه من بين المرضى الذين لا تقل أعمارهم عن 75 عامًا والذين تم قبولهم في وحدة الشيخوخة ، كان أولئك الذين لديهم مستويات منخفضة من فيتامين سي أضعف من أولئك الذين لديهم مستويات كافية من هذه المغذيات الرئيسية، تشير الدراسات إلى أن تناول فيتامين سي الغذائي قد يكون له دور مهم في تقليل فقدان العضلات المرتبط بالعمر، البطيخ مصدر طبيعي لفيتامين سي ، مما يجعله غذاءً رائعًا لمن هم فوق سن السبعين للاستمتاع به.

بروكلي

يعتبر البروكلي مصدرًا كبيرًا للعناصر الغذائية ، بما في ذلك المزيد من فيتامين سي ، مما يجعله إضافة جيدة لنظامك الغذائي، يعمل الكالسيوم والكولاجين الموجودان في البروكلي معًا لمنحك عظام قوية ، فيتامين ك في البروكلي يساعد في تخثر الدم.

يحتوي البروكلي أيضًا على بعض القوى الهضمية ومضادة للالتهابات ، يمكن أن تساعد الألياف الغذائية الموجودة في هذه الخضار الخضراء في الانتظام ومنع الإمساك والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.

عين الجمل

يمكن أن يكون تناول عين الجمل أحد أفضل الأطعمة للأشخاص في السبعينيات من العمر، فهو مصدر ممتاز لأحماض أوميجا 3 ألفا لينولينيك النباتية وهو مركب مهم للهضم والامتصاص وخلق الطاقة، يحتوي عين الجمل أيضًا على البروتينات النباتية والألياف ومضادات الأكسدة والكثير من المغذيات الدقيقة التي تدعم العوامل المختلفة لصحتنا.

عصير رمان

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في عصير الرمان على محاربة الجذور الحرة ، وهي جزيئات غير مستقرة يمكن أن تسبب ضررًا لأجسامنا بمرور الوقت، يمكن أن تكون الجذور الحرة أكثر إثارة للقلق مع تقدمنا ​​في العمر، إن تزويد نفسك بالأطعمة والمشروبات ومضادات الأكسدة الصحية هو أفضل هجوم ودفاع لك طوال العام.