معاينة ورشة لتحديد سبب اشتعال حريق بها في مدينة 6 أكتوبر

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لورشة سيارات اشتعل بها حريق بالمنطقة الصناعية، في مدينة 6 أكتوبر، لتحديد الخسائر والتلفيات التي لحقت بها وبمحتوياتها، بالإضافة إلى تحديد سبب اندلاع النيران.

واستمع رجال المباحث لأقوال مالك الورشة، والعاملين بها، وأشارت التحريات الأولية إلى عدم وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل ورشة صيانة سيارات بطريق الإسكندرية الصحراوي بالمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أي إصابات..

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل ورشة صيانة سيارات فى أكتوبر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.