مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على صحراوى البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب اثنان آخران فى حادث انقلاب سيارة نصف نقل، بطريق محور الضبعة دائرة مركز وادى النطرون بالبحيرة.

كان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين انقلاب سيارة نصف نقل بمركز وادى النطرون بالبحيرة، ما أدى إلى وفاة ليلى ع.ا 4 أشهر، وسعد ى .م 14 سنة، وإصابة قائد السيارة وزوجته.

وتم نقل جثة المتوفين إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادى النطرون تحت تصرف النيابة العامة، وكذلك نقل المصابين إلى ذات المستشفى لإسعافهم وتلقى الرعاية الصحية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات وأسباب الواقعة.