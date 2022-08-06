وكتب جروندبرج - في تغريدة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر، وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية - "هايوارد عقد خلال زيارته مناقشات بناءة مع ممثلين من لجنة التنسيق العسكرية وممثلين آخرين من الأمن"، مبينا في الوقت نفسه أن الزيارة شملت محافظتي عدن وتعز بما فيها الحوبان الخاضعة لسيطرة الحوثيين وكذلك مدينة صنعاء.



ونوه بأن الزيارة، مكنت المستشار العسكري من التوصل لفهم أوضح للوضع على أرض الواقع، والتحضير للاجتماع الرابع المقبل للجنة التنسيق العسكرية في عمان.



ويدور النزاع في اليمن منذ عام 2014، وتسببت الحرب في مقتل مئات الآلاف من الأشخاص، كما يهدد خطر المجاعة الملايين من سكان اليمن، فيما يحتاج آلاف المواطنين، من بينهم الكثير من سكان المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، إلى علاج طبي عاجل غير متوفر في البلد الذي تعرضت بنيته التحتية للتدمير.